Deze kinderen verdwenen meer dan 50 jaar geleden mysterieus op het strand. Nu spreekt de politie van een doorbraak

Het is een van de grootste verdwijningszaken uit de geschiedenis van Australië. Een van de beruchtste zaken ook. Meer dan vijftig jaar lang wist niemand wat er met de kinderen Jane, Arnna en Grant Beaumont gebeurd was. Nu plant de politie opgravingen op basis van nieuwe informatie.

26 januari 1966. Ouders Jim en Nancy Beaumont geven hun kinderen Jane (9), Arnna (7) en Grant (4) de toestemming om naar het nabijgelegen strand van het Australische Glenelg, nabij Adelaide, te gaan. Het is slechts vijf minuutjes rijden met de bus, en de kinderen doen dat wel vaker alleen.

Maar deze keer komen ze niet meer thuis. De politie zet meteen een grootschalige zoekactie op touw om de kinderen te vinden. Getuigen zagen hen voor het laatst in het gezelschap van een grote, slanke man met blond haar.

Ze werden nooit gevonden.

Een van de grootste verdwijningszaken

Hoewel de verdwijningen intussen al meer dan vijftig jaar geleden zijn, weigert de politie de zaak zomaar op te geven. De afgelopen decennia zijn er een heleboel theorieën opgedoken over het lot van de kinderen. Eén daarvan werd in 2013 neergeschreven in het boek ‘The Satin Man’.

De auteur beweerde daarin dat zijn vader, de lokale zakenman Harry Phipps, de kinderen omgebracht zou hebben. Nadien zou hij twee mannen de opdracht hebben gegeven om een groot gat te graven op zijn fabrieksterrein. Zij waren op dat moment vermoedelijk niet op de hoogte van de ware toedracht van hun opdracht: de slachtoffertjes begraven.

Opgravingen

In datzelfde jaar onderzochten de speurders wel degelijk de grond rond het bedrijf. Maar ze konden toen niks vinden. Opvallend: in 2013 riep de politie beide mannen niét op als getuigen. Nochtans hadden ze wellicht belangrijke aanwijzingen kunnen geven.

Maar na een televisiereportage over de zaak, die onlangs werd uitgezonden, meldden de twee mannen die het gat moesten graven in opdracht van Phipps zich zelf.

Op basis van die nieuwe informatie zal de politie binnen enkele weken beginnen aan opgravingen. Ze hopen met de gedetailleerde uitleg van de mannen de stoffelijke resten van de kinderen te vinden. Zo zullen hun ouders - die inmiddels 92 en 90 jaar oud zijn - eindelijk te weten komen wat er met hen gebeurd is.