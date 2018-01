Opvallend meer ratten door aanhoudende regen: “Ze komen zelfs door de wc”

De aanhoudende regen lokt steeds meer ratten naar de oppervlakte. Ze vluchten voor het stijgende rioolwater en komen zo in onze tuin of zelfs ons huis terecht. “Op dat moment is het belangrijk om snel in te grijpen”, klinkt het bij Nico Lenaerts van bestrijdingsfirma Rentokil.

“Ratten zitten graag in rioolpijpen. Maar wanneer die tijdens hevige regenperiodes overstromen, slaan ze op de vlucht en vinden ze hun weg naar de oppervlakte. Als beken en weilanden dan ook nog eens overstromen, gaan ze op zoek naar een nog hoger gelegen territorium, bijvoorbeeld onze tuin. En daar treffen ze in de winter een vijfsterrenrestaurant aan. Denk maar aan vetbollen voor vogels of kippengraan. Rattenpopulaties aan kippenhokken zijn dus geen uitzondering”, zegt Nico Lenaerts, operational manager bij bestrijdingsfirma Rentokil.

Maar lastiger wordt het wanneer ratten onze woning binnendringen. Dat doen ze volgens Lenaerts op verschillende manieren. “Een garagepoort die slecht afsluit, een half afgedicht kelderluik of een gebroken riool waar het water snel stijgt”, weet hij. “En ja, een tijdje geleden is er in een schoolgebouw zelfs eens een rat via een wc-pot naar boven gekropen, waarna die een kleuterklas is binnengedrongen. We hebben het klaslokaal toen twee dagen moeten ontruimen om de rat op te sporen.”

Hongerig

Eenmaal de rat is binnengedrongen in onze woning, is hij vooral terug te vinden in de berging, kelder of keuken. “Plaatsen waar doorgaans heel wat voedsel te vinden is. En wie op dat moment niet snel ingrijpt, zit binnen de kortste keren met een groot nest. Ratten leven namelijk in familieverband”, zegt Lenaerts.

(lees verder onder de foto)

Foto: Hollandse Hoogte / William Hoogteyling

Bestrijdingstips

Heeft u ratten in huis? Dan kan u het probleem bestrijden met deze tips:

1. Breng het probleem in kaart: “Bepaal de omvang van het probleem, spoor de mogelijke toegangen op en maak ze dicht”

2. Neem eventuele voedselbronnen weg: “Ratten eten heel veel: van een zak kippengraan tot hondenbrokken. Alles moet dus weggenomen worden”

3. Start de bestrijdingscampagne: “Daarvoor heb je verschillende mogelijkheden. Mensen kopen vaak in de doe-het-zelfzaak een antibloedstollingsmiddel in de vorm van een gel of korrels. Je kan ook een rattenklem plaatsen, maar daarvoor heb je wel expertise nodig. Tot slot kiest men soms ook voor lijmplaten, maar die zijn niet diervriendelijk.”

