Tsunamialarm opgeheven na zwaarste aardbeving van het jaar tot nu toe

In het zuidoosten van Alaska werd dinsdagochtend (dinsdagnacht lokale tijd, red.) een tsunamialarm afgekondigd. Dat gebeurde na een zware zeebeving met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter voor de kust van de Amerikaanse staat Alaska.

Code rood van het tsunamialarm was een tijdlang van toepassing op de kusten van Alaska en de Canadese provincie Brits-Columbia. Inwoners werd aangeraden om hogergelegen gebied op te zoeken of om verder landinwaarts te trekken. Mensen konden tijdelijk naar schoolgebouwen, waar opvang werd geboden. Rond 13.30 uur Belgische tijd werd het tsunamialarm afgeblazen, maar waakzaamheid blijft nog steeds geboden.

Op basis van bevingsparameters was er volgens het Nationale Tsunami Waarschuwingscentrum van de VS sprake van “gevaarlijke, destructieve tsunamigolven mogelijk in de kustgebieden, zelfs ver van het epicentrum van de beving”.

Er werden via meetboeien meldingen gemaakt van golven tot 10 meter hoog ten noordoosten van het epicentrum van de beving.

“Langste aardbeving"

Nathaniel Moore, die in een boot zat vlakbij Kodiak, een eiland voor Alaska, zegt aan de Amerikaanse zender CNN dat hij de aarde voor zeker een minuut stevig voelde beven. Meteen daarna trok hij samen met andere vissers naar hoger gelegen gebieden. “Het hele dorp wordt intussen geëvacueerd.”

Heather Rand woont in Anchorage in Alaska en vertelde CNN dat het “de langste aardbeving was die ze ooit gevoeld heeft.”

(lees verder onder de tweet)

Tue Jan 23 10:07:47 UTC 2018 event picture pic.twitter.com/qeKKqFTysB — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) January 23, 2018

Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Verder is ook nog niet bekend of er schade is.

Het gaat voorlopig om de zwaarste aardbeving van het jaar. De beving vond plaats op 250 kilometer van de plaats Chiniak, op een diepte van 10 meter. Met een kracht van 8.2 op de schaal van Richter gaat het momenteel op de zwaarste aardbeving van het jaar. Het was sowieso een van de krachtigste aardbevingen uit de geschiedenis van de VS. Volgens Sky News werden in het verleden in de VS nog maar vier aardbevingen geregistreerd met een grotere kracht. Alle vier de aardbevingen resulteerden toen in een tsunami.

Shutdown?

De Amerikaanse website tsunami.gov, waar meer informatie staat over waarschuwingen, zeebevingen en tsunami’s, is momenteel offline. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met degovernment shutdown die afgelopen nacht ten einde kwam.