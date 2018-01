Vier minderjarigen plegen overval met vuurwapen op buurtsupermarkt in Jette

Jette -

Vier minderjarigen hebben maandagnamiddag een gewapende overval gepleegd op een buurtsupermarkt in Jette. De vier konden korte tijd nadien al opgepakt worden en zullen dinsdag voorgeleid worden bij de jeugdrechter. Dat meldt het Brusselse parket. Een van de vier was al bekend bij de jeugdrechter. Het parket vraagt dat ze alle vier in een gesloten jeugdinstelling worden geplaatst.