Arbeiders van Culinor-Vaco’s Kitchen leggen het werk neer, omdat bedrijf betaalde pauze wil afschaffen

Olen - De arbeiders van Culinor-Vaco’s Kitchen in Olen hebben het werk neergelegd. Dinsdag om 14.00 uur vindt er overleg plaats met de directie van de maaltijdenproducent.

De reden voor de staking is de vraag van de directie om een betaalde koffiepauze van vijftien minuten om te zetten in een onbetaalde pauze. Ook de mogelijke annualisering van de werktijd is bij de vakbonden in het verkeerde keelgat geschoten. Door die vastzetting van de werktijd moeten de werknemers in een drukke periode meer werken, tot wel vijftig uur per week, om dan in een minder drukke periode thuis te blijven. Tegenover die gevraagde flexibiliteit van de arbeiders zou slechts een kleine toeslag op de maaltijdcheques staan.

“We zijn heel erg boos als vakbonden, omdat de directie sinds vorige week is begonnen met kleine groepjes en individuen onder druk te zetten om hen zo te overtuigen. Ze probeerden ook de délégués buiten de vakbonden om de cao’s te laten tekenen”, zegt Nicole Houbrechts van ABVV. “De onderhandelingen lopen al heel stroef sinds november 2017. De loononderhandelingen waren erg miniem, en nu komt de directie nog met de grove borstel.”

In de vestiging in Olen werken 120 arbeiders, waarvan de namiddagploeg om 14 uur begint. “De tweede ploeg is nog veel kwader. Ook bij de eerste ploeg moesten we de mensen niet toespreken. Niemand drong aan om te werken”, aldus Houbrechts.

De bedienden staken niet.