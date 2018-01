Ontvoerde kleuter teruggevonden in orthodox klooster, bejaarde oppas opgepakt

Montigny-le-Tilleul -

Een kind van 3,5 jaar dat maandagavond in Montigny-le-Tilleul door de ouders als vermist werd gemeld, is gezond en wel teruggevonden in een orthodox klooster in de regio Namen. De kinderoppas, een zeventiger, is van haar vrijheid beroofd. Het parket van Charleroi heeft een onderzoek geopend.