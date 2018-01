Ereburger Roger Vanden Stock zal Anderlecht nooit helemaal loslaten: “Ik hoop dat Coucke nog mijn raad vraagt”

Afscheidnemend Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock is door de gemeente Anderlecht uitgeroepen tot ereburger. De ceremonie vond vanmiddag plaats op het gemeentehuis in Anderlecht.

De 75-jarige Vanden Stock kreeg de onderscheiding “voor zijn bijdrage aan het imago van de gemeente, in België en het buitenland”.

“Het is een hele eer om ereburger te worden van Anderlecht”, zei een duidelijk opgezette Vanden Stock. “Ik zal de club nooit helemaal loslaten. Ik was twintig jaar voorzitter maar daarvoor was ik ook al twintig jaar actief onder het bewind van mijn vader. Ik hoop dat ik erevoorzitter word en dat Marc Coucke naar mijn raad vraagt als hij dat nodig acht.”

Roger Vanden Stock is sinds 1996 voorzitter van paars-wit. Toen volgde hij zijn vader Constant op. In maart geeft de huidige Anderlecht-voorzitter op zijn beurt de scepter door aan Marc Coucke, die de club onlangs overnam. Vanden Stock wordt dan wel erevoorzitter van de Belgische recordkampioen.