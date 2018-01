Nabestaanden Corina (40) dringen bij rechter aan op milde straf voor doodrijder: “Daar zal hij meer van leren”

Kuurne / Harelbeke - De 24-jarige bestuurder die in januari vorig jaar Corina Staelens (40) uit Kuurne doodreed in Harelbeke, krijgt van de rechter zogenaamd ‘autonoom probatieuitstel’, 400 euro boete en drie maanden rijverbod waarvan één maand effectief. De nabestaanden van de overleden vrouw willen van het ongeval ‘een positief verhaal’ maken en drongen bij de rechter aan op de milde straf.

Het vonnis houdt in dat de man autonoom een soort werkstraf opneemt waarbij hij bijvoorbeeld slachtoffers van verkeersongevallen moet helpen bij hun revalidatie. “We denken dat die man meer deugd en baat zal hebben bij dat type straf dan bij een rijverbod, zeker gezien zijn jonge leeftijd”, zegt David Lefebvre, de echtgenoot van de overleden Corina Staelens. “Hij zal er meer van leren.”

De nabestaanden zaten in het verleden al verschillende keren samen met de man die hun moeder en vrouw van de weg maaide. “We vonden dat belangrijk, want alleen hij kon antwoorden geven op bepaalde vragen. Door die ontmoetingen weten we hoe het ongeval precies is gebeurd en kunnen we alles beter plaatsen”, zegt Lefebvre.

Dramatische afloop

Het ongeval was het gevolg van een verstrooidheid van een fractie van een seconde. Olivier V. (24) uit Harelbeke wilde die bewuste dag, 10 januari 2017, vanuit de Peter Benoitlaan de Kortrijksesteenweg inrijden. Toen het licht op groen sprong, merkte hij niet op dat Staelens op hetzelfde moment ook groen licht had en de straat wou oversteken. De vrouw was net op weg naar een bakkerij om een broodje te halen. “Het zicht op die plek is belemmerd door de elektriciteitskast van de verkeerslichten”, zegt Wim Vandenbussche, advocaat van de jonge bestuurder. “Hij had haar niet gezien en schatte de situatie verkeerd in. Met deze dramatische afloop als gevolg.” Staelens kreeg een harde klap op het hoofd en overleed later in het ziekenhuis.