Tientallen beschermde Andescondors in Argentinië vergiftigd

In het Argentijnse Andesgebergte zijn 34 condors dood aangetroffen. De grote gieren werden volgens de autoriteiten vergiftigd, schreef de krant Los Andes maandag. Naast de kadavers van de condors werd ook een dode poema en een dood schaap gevonden. De levenloze dieren bevonden zich op een hoogte van ongeveer 3.000 meter in de buurt van het bergdorp Los Molles, op 1.000 kilometer ten westen van de hoofdstad Buenos Aires.

Boeren hadden vermoedelijk het kadaver van een door een poema verscheurd schaap vergiftigd, verklaarde Adrián Gorrindo, hoofd van de natuurbescherming in de provincie Mendoza. Dat is een gebruikelijke, maar ook illegale gewoonte van boeren om hun fokdieren te beschermen. De poema keerde naar zijn vergiftigde buit terug om verder te eten en overleefde dat niet. De condors werden eveneens het slachtoffer van het vergiftigde kadaver.

De Andercondor (Vultur gryphus) -met een vleugelspanwijdte tot drie meter wereldwijd een van de grootste vliegende vogelsoorten- staat in Argentinië onder natuurbescherming. Met een regionaal programma om de vogels in het wild terug uit te zetten werden de afgelopen decennia in Zuid-Amerika meer dan 260 condors gered, die gewond werden gevangen of in dierentuinen waren uitgebroed.