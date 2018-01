Italiaans hotel ontruimd wegens lawinegevaar

Wegens het grote gevaar op lawines in Zuid-Tirol is een Italiaans hotel op een berg ontruimd. Dinsdagvoormiddag werden rond de 80 toeristen en personeelsleden met een helikopter uit het Langtauferer Hof in Melago, een skioord in Vinschgau-vallei, weggebracht. Dat deelde het persagentschap Ansa mee.

Het hotel vertelde desgevraagd aan dpa dat de situatie kalm was, maar kon niet meer details geven omdat de telefoonlijnen vrij moest gehouden worden voor noodgevallen. Volgens de nieuwssite stol.it ligt het hotel in de uitlopers van een lawine. Er zijn geen berichten over gewonden of vermisten.

Volgens Ansa was tijdens de nacht een grote lawine naar beneden gedonderd die de stroomvoorziening naar Melago had afgesneden. Volgens een brandweerman was het risico op lawines nooit zo groot in de afgelopen tien jaar. Voor het noordwesten van de provincie Zuid-Tirol werd de hoogste lawinewaarschuwing afgekondigd.