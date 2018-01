ABVV dreigt met stakingen als regering pensioenplannen niet intrekt

De socialistische vakbond vraagt dat de federale regering haar pensioenplannen intrekt. Gebeurt dat niet, dan volgen er stakingen. Dat heeft Robert Vertenueil, algemeen secretaris van het ABVV, dinsdag gezegd na afloop van een federaal comité, een soort parlement van de vakbond.

Het ABVV lanceert dus een ultimatum: indien de plannen over het pensioen met punten en de criteria voor de zware beroepen niet ingetrokken worden, zal de bond acties organiseren. Daarbij behoort een 24 urenstaking tot de mogelijkheden, gaf Vertenueil aan.

“De bal ligt nu in het kamp van de regering. Het is mogelijk dat er niets plaatsvindt, indien de regering verzaakt aan het wetsontwerp over het puntensysteem en het voorontwerp van wet over de zware beroepen”, zei Vertenueil.

Snel een antwoord

De vakbond wil een ernstige pensioendiscussie starten om het systeem te hervormen, zonder dat de pensioenen omlaag gaan en waarbij de financiering van de sociale zekerheid behouden blijft. Als dit er niet komt, volgen doelgerichte acties, met manifestaties en eventueel een 24 urenstaking. De vakbond verwacht “zo snel mogelijk” een antwoord van de regering-Michel.

LEES OOK. Zo werkt het pensioen met punten

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw wees op de uitdagingen op sociaal vlak, zoals een kwaliteitsvolle tewerkstelling, de vele herstructureringen, de koopkracht, de door de vakbonden gehekelde hervormde wet op de vrijwaring van het concurrentievermogen en zeker het pensioendossier. Met wat nu op tafel ligt met het puntensysteem en over de zware beroepen, “gaat iedereen 150 euro per maand verliezen”.