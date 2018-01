Scheidsrechter Delferière dolt met Jelle Van Damme na Antwerp-Brugge

Jelle Van Damme zorgde na de wedstrijd Antwerp-Brugge deze zondag voor discussie. De Antwerp-speler raakte de bal met de hand in de zestien na een corner voor Club, maar ref Delferière legde de bal niet op de stip. Voor Van Damme moet het niet altijd even serieus en hij is zeker niet vies van een grapje op social media. Hij kreeg na afloop van de wedstrijd een rode en gele kaart van Delferière met een ludieke boodschap erop geschreven.