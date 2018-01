Eleven Sports verwerft uitzendrechten voor EK-kwalificatiecampagne en Nations League (behalve Rode Duivels)

Sportzender Eleven Sports heeft dinsdag bekendgemaakt de exclusieve rechten verworven te hebben op de live-uitzendingen van de kwalificatiecampagne voor Euro 2020 en de Nations League. De betaalzender mag alle wedstrijden live uitzenden, behalve de duels van de Rode Duivels. Die zullen op VTM worden uitgezonden. Eleven zal de matchen van de Duivels wel in uitgesteld relais tonen.

Ook de campagne na Euro 2020, de Europese kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar, zullen op Eleven Sports uitgezonden worden. Het arrangement bevat alle duels van de verschillende speeldagen, inclusief de barragematchen en eventuele vriendschappelijke duels.

De EK-kwalificatiewedstrijden lopen tussen maart en november 2019. De barragewedstrijden staan in maart 2020 gepland. De groepsfase van de Nations League loopt tussen september en november 2018, de eindronde is in juni 2019. De data voor de Europese kwalificatiecampagne van het WK in 2022 ten slotte moet nog vastgelegd worden.

“We zijn bijzonder opgetogen met de exclusieve uitzendrechten van deze hoog aangeschreven Europese kwalificatietoernooien en de veelbelovende UEFA Nations League”, legde Anouk Mertens, Managing Director van Eleven Sports, uit in een persbericht. “We blijven onze rechtenportefeuille op korte en lange termijn verder uitbouwen en deze internationale rechten vormen een mooie aanvulling op onze andere sterke voetbalcompetities zoals La Liga, de Serie A en de Ligue 1.”