Waasland-Beveren laat Ronnie Schwartz naar Noorwegen vertrekken

De Deen Ronnie Schwartz staat niet langer onder contract bij Waasland-Beveren. De Oost-Vlamingen lieten Schwartz naar het Noorse Sarpsborg vertrekken. Daar tekende de aanvaller een contract voor twee seizoenen.

De 28-jarige Schwartz streek in de zomer van 2016 neer op de Freethiel. De Deen begon zijn carrière in eigen land bij Aalborg (2006-2011) en Randers (2011-2014). Vervolgens volgde een transfer naar het Franse Guingamp, waar hij niet kon doorbreken. De Fransen verhuurden hem achtereenvolgens aan Bröndby en Esbjerg in zijn thuisland, alvorens hem in de zomer van 2016 definitief naar Waasland-Beveren te laten vertrekken.

Op de Freethiel kon Schwartz zich eveneens nooit tot een vaste waarde opwerken. Hij sprokkelde het eerste half seizoen 591 minuten, verspreid over 14 partijen en scoorde één keer. In februari 2017 sloeg het noodlot toe met een gescheurde kruisband.

Sarpsborg, de nieuwe club van Schwartz, liet de voorbije weken Krépin Diatta (Club Brugge) en Sigur Rosted (AA Gent) naar clubs in de Jupiler Pro League vertrekken. Het team eindigde het afgelopen seizoen op de derde plaats in de Noorse competitie. De nieuwe competitie start op 10 maart.