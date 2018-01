Alex(15) steekt medeleerling Leon (14) neer op school in Duitsland, zijn moeder stond erbij

In Lünen heeft de tiener Alex M. dinsdagochtend zijn medeleerling Leon H. neergestoken. Dat gebeurde op de school van de Duitse jongeren. De dader, die amper 15 jaar oud is, werd opgepakt na een klopjacht. Zijn moeder zou heel het voorval van dichtbij meegemaakt hebben.

De feiten gebeurden rond 8 uur ’s ochtends in de middelbare school Kaethe Kollwitz in Lünen, een stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De school telt zo’n 1000 leerlingen. De politie heeft nog geen details vrijgegeven over het voorval, het is niet zeker of het om een ongeluk gaat of dat het voorval als een moordzaak zal behandeld worden.

“We zijn niet in staat om details vrij te geven over de precieze verwondingen noch over de redenen die hebben geleid tot het incident en de dood van de jongen,” klinkt het. “Het onderzoek is volop aan de gang.” Politici in de staat hadden eerder nog gewezen op de hoge jeugdcriminaliteit in de regio.

Achtervolging met helikopter

De 15-jarige scholier zou het 14-jarige slachtoffer gestoken hebben met een mes in de keel, en dat voor de ogen van diens moeder. De dader zou teruggekeerd zijn naar de school, na enige tijd elders school gelopen te hebben. Zijn moeder, die was meegekomen naar school, heeft alles voor haar ogen zien gebeuren.

De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, was “geschokt” door de feiten. Er volgt een minuut stilte op woensdagmiddag ter nagedachtenis aan het slachtoffer.

Foto: AFP

