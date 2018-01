Hoe de man achter de vreselijkste kinderporno ooit door minutieus speurwerk gevat werd

Vier Nederlandse speurders werden deze week gehuldigd voor hun ‘buitengewone toewijding’ in een van de ergste kinderpornozaken ooit. Dankzij hen kon Peter Scully gevat worden, de man die beschouwd wordt als ‘de ergste pedofiel ter wereld’. Zo kwamen ze hem op het spoor:

‘Daisy’s destruction’ was de titel van de film. Nederlands rechercheur Danny van Althuis moest film bekijken voor onderzoek. Het ging om kinderporno. De beelden waarop te zien is hoe een meisje van anderhalf gemarteld en misbruikt wordt, noemt van Althuis intussen “het meest schokkende kinderpornomateriaal dat in omloop is” en “het ergste geval van kinderporno waarmee we ooit te maken kregen.”. In de gruwelfilm is onder andere te zien hoe de baby omgekeerd wordt vastgebonden en dan gefolterd, geslagen en seksueel misbruikt wordt door gemaskerde vrouwen.

Dat is intussen al een aantal jaar geleden. Wat de herkomst van de film was, wie ‘m had laten maken, wie die allemaal al had bekeken en gekocht, wie de gemaskerde vrouwen zijn, ... daar was geen duidelijkheid over. Wel leek er in de film even Nederlands te worden gesproken. Achteraf blijkt dat niet te kloppen, maar die Nederlands klinkende woorden hebben er wel toe geleid dat de Nederlandse politie bij het onderzoek betrokken raakte en het onderzoek ook mee verder opvolgde. Een hele opdracht, zo bleek. De beelden waren moeilijk te traceren. “Het leek zoeken naar een naald in een hooiberg”, zei inspecteur Farid el Hamouti daar achteraf over. “De dader had zich digitaal ontzettend goed verstopt.”

Het kostte de speurders dus bloed, zweet en tranen om elk beeld van de lugubere kinderpornofilm te ontleden. Bedoeling was om zo veel mogelijk details op te merken die zouden kunnen leiden naar de mensen die achter deze misdaad zitten. Maar de speurders hadden weinig aanknopingspunten. Ze hadden enkel het Aziatische uiterlijk van het meisje in handen en beelden van de gemaskerde vrouwen, die ook al in andere films te zien waren, met andere slachtoffertjes.

Filipijnen

Uiteindelijk vonden de speurders tóch een link: na opzoekingswerk op Google bleek de naam ‘Daisy’s destruction’ ook in een zedenzaak in Duitsland op te duiken. Chatgesprekken uit dat dossier worden door de Nederlandse speurders onder de loep genomen. Die gesprekken gebeurden niet via een versleutelde verbinding. Uiteindelijk stoten de speurders op een IP-adres dat hen naar de Filipijnen leidt, naar de buurt rond Daisy Street. Daarop werd ook het Nederlandse contact in de Filipijnen, Arjan Verhagen, ingeschakeld, die meteen contact opneemt met specialisten van de Filipijnse politie. Met succes, want niet veel later worden de meisjes uit meerdere misbruikfilms herkend.

Meer nog: in de streek bleken twee meisjes te kunnen zijn ontsnapt aan een blanke man die hen had ontvoerd, vastgehouden en misbruikt had, een blanke man die Engels sprak. Hiermee hebben de speurders in de Filipijnen en Nederland uiteindelijk genoeg links in handen die uiteindelijk leiden naar ene Peter Scully, een Australische vader van twee kinderen die in eigen land gezocht wordt voor miljoenenfraude en al een tijdje in de Filipijnen woont. Hij werd er gezien als ‘een gastvrije westerling die arme kinderen wilde helpen’.

Marteling met prikkeldraad

Maar niets bleek minder waar. Scully ontvoerde kinderen of liet ze ontvoeren door twee ex-prostituees. Die moesten het vertrouwen van de kinderen winnen om hen te kunnen meenemen. De twee ex-prostituees misbruikten voor de camera, gemaskerd, de kinderen. Scully maakte zich ook zelf schuldig aan misbruik. Zo zijn er video’s waarop te zien is hoe de Australiër slachtoffertjes misbruikt en mishandelt met een aansteker of prikkeldraad. De beelden verkocht Scully onder andere via een kinderpornowebsite die hij zelf runde.

Scully blijkt ook niet alleen achter het misbruik van kinderen te zitten, hij wordt ook verdacht van de moord op een meisje van 10. Haar lichaam lag onder zijn keukenvloer begraven. Volgens de speurders moest het meisje zelf haar eigen graf graven, waarna hij het meisje misbruikte en wurgde. Ook daarvan zou Scully beelden hebben gemaakt.

De bewijslast tegen Scully is onder andere door die zelfgemaakte beelden hoog, maar ook zeer zwaar. Ruby Malanog, de aanklager in de zaak, zegt dat ze moest huilen toen ze de beelden bekeek en dat het ook nu nog steeds gebeurt dat ze moet wenen als ze erover praat. “Het is ongelooflijk dat iemand zoiets met kinderen kan doen.” De Filipijnse, Nederlandse en Australische speurders noemen hem intussen ‘de ergste pedofiel ter wereld”. De feiten die hij gepleegd heeft worden als zo ernstig beschouwd dat de Filipijnse autoriteiten zelfs overwogen om de doodstraf weer in te voeren.

Vier Nederlandse speurders, Danny van Althuis, Aat Both, Farid el Hamouti en Arjan Verhagen werden intussen door de Australische politie met een hoge politie-onderscheiding gehuldigd voor hun ‘buitengewone toewijding’ in de zaak.