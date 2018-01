Madrid is vastbesloten om terugkeer Puigdemont tegen te houden: “Zelfs in de koffer van een auto komt hij er niet in”

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Juan Ignacio Zoido, heeft dinsdag verzekerd dat de ordediensten “overal” in het land alert zijn om te verhinderen dat de Catalaanse separatist Carles Puigdemont incognito terugkeert naar Spanje, ook al doet hij dat “in een helikopter, ULM of boot”, zelfs “in de koffer van een wagen”.

Puigdemont, die sinds oktober 2017 in ballingschap in België verblijft, wil opnieuw minister-president van Catalonië worden, maar riskeert aangehouden te worden wegens rebellie, opruiing en geldverduistering als hij naar Spanje terugkeert.

Over de mogelijkheid dat hij de grens incognito oversteekt om zich door het Catalaanse parlement te laten benoemen, zei minister Zoido desgevraagd aan de Spaanse openbare tv-zender TVE: “We werken eraan, zodat dit niet kan gebeuren, aan de grenzen en binnen de grenzen, overal (...), zodat hij er zelfs in de koffer van een auto niet in komt”, aldus Zoido. De minister zei dat hij “erg bezorgd was, want je weet nooit met iemand die zich zo gedraagt”.

De juristen van het Catalaanse parlement hebben al gezegd dat een benoeming van op afstand onmogelijk is.

Naar Kopenhagen

Puigdemont ontmoette dinsdag in Kopenhagen Deense parlementsleden over de institutionele crisis in Catalonië en over het statuut van Groenland en de eilandengroep Faeroër, autonome gebieden van Denemarken. Het is zijn eerste bezoek aan het buitenland sinds hij in België verblijft.

De Catalaan was uitgenodigd door Magni Arge, een verkozene van de separatistische partij Tjóðveldisflokkurin (Republikeinse Partij). Arge was waarnemer bij het referendum over zelfbeschikking dat verboden was door Madrid.