Hallucinante cijfers met nieuw flitstoestel: bijna driekwart bestuurders te snel in mum van tijd

Roeselare / Hooglede / Izegem - Het nieuwe flitstoestel van de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) werd onlangs in Izegem ingezet. En meteen met verbijsterende resultaten. Bijna driekwart van de bestuurders bleek te snel te rijden. Het flitstoestel hoeft niet meer aan een voertuig gekoppeld te worden en kan dus heel discreet worden opgesteld.

“Onder meer in de Italianenlaan werd een controle gedaan in de schoolomgeving”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe (N-VA). “Daar is bij de start en het einde van de lessen, net zoals aan heel wat Izegemse scholen, een zone 30 met variabele borden. De eerste controleactie leverde er meteen verbijsterende resultaten op. Van de 217 gecontroleerde voertuigen waren er 154 in overtreding.”

Volgens commissaris van politie Carl Vyncke werden de resultaten in de Italianenlaan op 20 minuten opgemeten. “Ook een aantal bromfietsers mag een proces-verbaal verwachten, want ook voor hen is de zone 30 daar van toepassing”, besluit Carl Vyncke.

Superflitser

De politiezone zet al jaren fors in op verkeersveiligheid en overdreven snelheid. Vooral in de omgeving van scholen wordt zwaar gecontroleerd en verbaliseerd. Dat zal in de toekomst zeker niet verminderen. Integendeel zegt commissaris Carl Vyncke.

Eind 2017 werd een nieuwe superflitser in gebruik genomen, kostprijs 58.000 euro. Het nieuwe toestel, dat ook door de federale politie wordt gebruikt en al in verschillende politiezones wordt ingezet, laat toe dat er kan geflitst worden op plaatsen waar dit met camera’s in voertuigen niet mogelijk was. De snelheidsmeter kan op een driepoot worden geplaatst of verstopt worden in een vuilnisbak bijvoorbeeld en werkt met een digitale kleuren HD fotocamera en een infraroodflits ( discrete flits die geen andere chauffeurs alarmeert) die in alle omstandigheden inzetbaar is.

De digitale snelheidsmeter maakt gebruik van een dubbele radarstraal over een afstand van maximum zes rijstroken in beide richtingen.

Wie in de buurt van Roeselare, Izegem of Hooglede woont of er passeert, is bij deze gewaarschuwd