Etentje op Malta draait uit op een nachtmerrie voor Belgisch koppel. “Hij sneed me in mijn oor”

Wat een gezellige avond op vakantie had moeten worden, draaide voor een Belgisch koppel op Malta uit op een mishandeling. De landgenoten kregen ruzie met andere gasten van een restaurant vanwege het vervelende gedrag van een kind.

Het incident vond vrijdagavond plaats in het Braziliaans restaurant El Rizidio in Mellieha, in het noordwesten van Malta. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Volgens de 66-jarige mannelijke helft van het Belgische koppel begon de ellende toen een kind dat aan de tafel tegenover hen zat, een glas water over de jas van zijn vrouw gooide. “Mijn vrouw veranderde van stoel en at verder alsof er niets was gebeurd. Daarop schopte het kind tegen de achterkant van de stoel van mijn echtgenote. Zij veranderde opnieuw van stoel”, klinkt het.

De Belgische vrouw vond het toen echter welletjes. “Ik zei tegen de moeder van het kind dat ze op haar kleine moest letten. Daarop stond de vrouw op en riep: je houdt niet van mijn kind. De man naast de vrouw werd plotseling boos, schold me uit en stond op.”

Gooien met tafels

Toen ging het van kwaad tot erger, verklaarde haar partner. “De man kwam naar ons tafeltje en wilde vechten. Ik zei dat ik daarvoor niet naar Malta was gekomen. Hij duwde meerdere keren tegen mij aan, sneed me in mijn oor en gooide een stoel naar me. Een tweede man gooide daarna twee tafels naar mij.”

Ook zijn echtgenote werd hardhandig aangepakt. “Mijn vrouw werd zo hard geduwd dat ze viel en gewond raakte aan haar been. Ik herinner me dat een vrouw met rood haar de twee mannen probeerde te kalmeren maar ze gingen gewoon door. Ze waren heel agressief zonder reden.”

De 66-jarige Belg kreeg vervolgens meerdere klappen met een stoel, aldus zijn vrouw. “Even later gooide de man ons tafeltje om waarbij glazen, borden en ook het tafelblad braken.”

Handgebaar

De zaak kwam vandaag voor de rechtbank. Daar toonde de Belgische aan de rechter haar been vol krassen. De twee verdachten, Maltezers van 21 en 34 jaar, werden in beschuldiging gesteld voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de man. Het duo werden op borgtocht vrijgelaten na het betalen van 1.000 euro.

De advocaat van één van de verdachten stelt dat de Belg een handgebaar naar zijn cliënt maakte, waarna die boos werd. Volgens het slachtoffer klopt daar niks van. “Ik had niks in mijn hand. Ik ben geen moordenaar maar een toerist. Ik was bezig met mijn dessert.”