Ritchie De Laet keert terug naar de Great Old:

Ritchie De Laet vervoegt per direct Royal Antwerp FC. De rechtsachter wordt voor zes maanden met aankoopoptie gehuurd van het Engelse Aston Villa. De Laet heeft een geschiedenis bij de Great Old, want hij genoot er zijn opleiding vooraleer via een korte passage bij Stoke City de overstap te maken naar het grote Manchester United. “Sinds ik elf jaar geleden vertrok, ben ik altijd supporter gebleven”, klinkt het enthousiast bij de kersverse aanwinst.

Foto: Thomas Standaert

Eerder op de dag raakte al bekend dat Ritchie De Laet dinsdag medische testen aan het afleggen was bij Antwerp. Beide clubs raakten er dinsdagnamiddag uit en De Laet spendeert het komende half jaar op de Bosuil.

De Laet is een rechtsachter die ook als centrale verdediger ingepast kan worden. Dit seizoen kwam hij aan vier basisplaatsen en vier invalbeurten bij Aston Villa, dat in de Engelse Championship uitkomt. Zijn speelkansen bleken na Nieuwjaar karig, waardoor hij andere oorden opzocht.

“Kippenvel”

Zo keert de 29-jarige voetballer terug naar het oude nest. Na zijn jeugdopleiding bij Antwerp trok hij de plas over om bij Stoke City te gaan voetballen. In januari 2009 maakte hij de overstap naar het grote Manchester United, waar hij tot zes wedstrijden kwam. Via enkele leenbeurten bij onder meer Portsmouth en Norwich werd hij in de zomer van 2012 verhuurd aan Leicester City, waar hij een kleine jaar vier verbleef en mee de landstitel in de Premier League mocht vieren. In het tussenseizoen van 2016 werd hij voor een dikke twee miljoen euro getransfereerd naar Aston Villa.

“Ik kan echt niet wachten om te beginnen”, klinkt het bij een dolblije De Laet. “Ik zal kippenvel krijgen als ik de Bosuil zal betreden. Het is al elf jaar geleden dat ik ben vertrokken, maar sindsdien ben ik altijd supporter gebleven.”