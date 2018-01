Na Antwerp-Club Brugge: de buitenspelregel nog maar eens uitgeklaard

Ongelooflijk maar waar: zelfs twee dagen na Antwerp-Club Brugge krijgen we op de redactie nog mails over de ultieme gelijkmaker van Ruud Vormer. De ene beweert het bewijs te hebben dat de Nederlander offside stond, de ander is zeker van het tegendeel. Tijd om de officiële spelregels er nog eens bij te halen. Want wie heeft nu gelijk?

Het reglement van de Voetbalbond (bekijk het hier) zegt het volgende: “een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien:

-een deel van hoofd, lichaam of voeten zich op de helft van de tegenpartij bevindt (tot de middellijn) en

- een deel van hoofd, lichaam of voeten dichter bij de doellijn van de tegenpartij isdan de bal en de voorlaatste tegenspeler

Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien hij gelijk staat met: de voorlaatste tegenspeler of de twee laatste tegenspelers.”

Positie van de bal

Wat iedere voetballiefhebber weet is dat op het moment van vertrekken van de bal, de positie van de laatste tegenspeler en de positie van de speler die de bal krijgt toegespeeld, cruciaal zijn om buitenspel te beoordelen. Nu is minder bekend dat ook de positie van de bal cruciaal is bij buitenspel. Wanneer de pass verstuurd wordt, is van belang waar de bal zich op dat moment bevindt. Als de speler die de bal krijgt aangespeeld verder van de doellijn verwijderd is dan de bal, kan er nooit sprake zijn van buitenspel. Met andere woorden: hij moet zich op het moment dat de bal vertrekt achter de bal bevinden.

Richting van de pass niet van belang

Vergis je dus niet: de richting waarheen de bal wordt gespeeld is niet van belang. Vaak wordt gezegd dat een achterwaartse pass nooit buitenspel kan zijn. Dat klopt dus niet.

Even terug naar de spelfase in Antwerp-Brugge: als de bal op het moment van vertrek zich dichter bij de doellijn bevindt dan Ruud Vormer, dan staat Vormer geen offside. In deze situatie is het -door de positie van de camera- zelfs met beelden onmogelijk te zien of Vormer buitenspel staat, laat staan voor de grensrechter. Buitenspel of niet, het scheelt millimeters en ook een videoref zou hier geen uitsluitsel brengen.