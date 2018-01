Boze rechter tegen dronken kinesist: “Minder verkeersslachtoffers door mensen als u uit verkeer te houden”

In de rechtbank in Brugge was er dinsdag een zogenaamde themazitting over alcohol. tlg Foto: tlg

Brugge - In de politierechtbank van Brugge moest dinsdag een kinesist uit Brugge voorkomen die al vier keer werd veroordeeld voor rijden onder invloed. Voor zijn vijfde verschijning voor de rechter vroeg de man een alcoholslot. Wat hij kreeg was een stevige veeg uit de pan.

Dinsdag was er in de rechtbank een themazitting rond alcohol. Veertig beklaagden die te diep in het glas keken, moesten zich er verantwoorden. Het regende boetes en rijverboden. Vijf wagens werden verbeurd verklaard. Eén van de beklaagden was een kinesist uit Brugge. De 47-jarige man werd al vier keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. In april vorig jaar werd hij aan de Koning Leopold III-laan in Sint-Andries betrapt. Hij zwalpte over de baan en had 2,74 promille alcohol in zijn bloed. Toen de politie hem vroeg om uit te stappen viel hij bijna uit zijn wagen. Hij vroeg de politierechter om een alcoholslot in zijn wagen te installeren. “Die man doet huisbezoeken en komt vaak in serviceflats ook”, aldus zijn advocaat. “Zijn rijbewijs is dan ook heel belangrijk voor hem.”

De politierechter kon de feiten maar weinig appreciëren. “Als kinesist komt u wellicht in contact met verkeersslachtoffers. De enige oplossing is om mensen zoals u uit het verkeer te houden”, zei hij. De kinesist kreeg een boete van 2.400 euro en een rijverbod van één jaar. Als hij zijn rijbewijs nog terug wil krijgen, zal hij moeten slagen voor medische en psychologische proeven en zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw moeten afleggen.