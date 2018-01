Politie waarschuwt voor valse Facebookprofielen met Vlaamse ‘girl next door’

Gistel - De politie Kouter in West-Vlaanderen roept inwoners op om niet in te gaan op vriendschapsverzoeken op Facebook van een zekere ‘Emiline Verfaillie’ uit Gistel. “Het gaat om een vals profiel dat misbruikt wordt voor ‘sextortion'”, klinkt het.

Officieel is Emiline Verfaillie volgens Facebook een jongedame uit het West-Vlaamse Gistel, die studeerde aan het Atlas Atheneum en momenteel zou ze werken in een bakkerij. Een heel gewone West-Vlaamse ‘girl next door’, met andere woorden. Niets van aan, want volgens de politie Kouter is het een vals profiel dat werd aangemaakt voor ‘sextortion’. “Deze vrouw bestaat niet echt. Een onbekende persoon gebruikt dit vals profiel om via Facebook vriendschapsverzoeken te versturen , voornamelijk naar mannelijke jongeren of jongemannen”, klinkt het bij de politie.

Bitcoins

“Eenmaal het vriendschapsverzoek aanvaard is, wordt het potentieel slachtoffer via chat gecontacteerd met de vraag om over te gaan naar videochat. Tijdens de videochat kleedt de jongedame zich uit en stelt zij voor om tot webcamseks over te gaan. Hierbij wordt alles gefilmd door de verdachte, waarna het slachtoffer gechanteerd wordt. Er wordt gedreigd met het publiceren van het filmpje op de tijdslijn op Facebook of op YouTube. Om dit te vermijden moet het slachtoffer bitcoins betalen”. Volgens de politie is er al zeker één slachtoffer van ‘Emiline’. Op Facebook getuigen ook nog andere Gistelnaars dat ze vriendschapsverzoeken kregen van ‘Emiline Verfaillie’.

Alert

“Ik praat eindelijk niet met mensen die ik niet ken. Maar ik ken de familie Verfaillie wel uit Gistel, daarom dat ik op accepteren geklikt heb”, vertelt Johan V. Bart B. chatte zelfs met haar. “Ze begon met gewone vragen te stellen. Ze was van Gistel en werkte in een bakkerij. Daarna volgden seksueel getinte vragen en heb ik haar meteen geblokkeerd”. Verschillende mensen rapporteerden het profiel aan facebook. Gisterenavond was Emiline Verfaillie niet meer terug te vinden. “Maar blijf alert, want wellicht maakt men straks gewoon een ander profiel aan”.