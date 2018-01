Zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem overleden

Herentals / Turnhout - Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager uit Morkhoven (Herentals), is overleden. Dat is bevestigd door een familielid. Vervloesem is 65 jaar geworden.

In het post-Dutroux tijdperk zorgde Vervloesem, het toenmalig boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven, voor grote mediaheisa. Voor tientallen camera’s vertelde hij op de stoep voor zijn woning in de wijk Koninkrijk over zijn jacht op pedofilienetwerken.

Maar de boswachter bleek een stroper. Na een juridische strijd van tien jaar werd hij op 6 februari 2008 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld tot vier jaar cel voor seksueel misbruik van misbruik van minderjarigen, het verspreiden van pornografische affiches en afpersing.

Vervloesem was al geruime tijd ziek. Hij woonde officieel al enkele jaren in Turnhout. Hij is maandagochtend overleden in de woning van zijn dochter. De doodsoorzaak is niet bekend.

In 2012 kwam Vervloesem een laatste keer in aanraking met het gerecht. Hij zat toen drie maanden in voorarrest voor de vermeende aanranding van een neef. Voor die feiten werd hij in december 2014 door het hof van beroep vrijgesproken.