Puigdemont wil naar Spanje terugkeren voor eedaflegging

De Catalaanse separatist Carles Puigdemont wil zonder risico op arrestatie naar Spanje terugkeren, om te kunnen deelnemen aan het debat over zijn kandidatuur voor het leiderschap van Catalonië. Dat heeft hij dinsdag in Denemarken gezegd. Madrid verzekert dat het de gewezen minister-president zal arresteren als hij tracht terug te keren.

“Mijn intentie voor de komende dagen is bij te dragen tot het herstel van de democratie”, zodat de uitslag van de Catalaanse verkiezingen, waarin de separatisten de meerderheid van de zetels haalden, gerespecteerd wordt, zei Puigdemont op een persconferentie in Kopenhagen.

“Het beste signaal in die richting zou zijn dat ik zonder risico kan terugkeren om het parlementaire debat aan te gaan”, aldus Puigdemont, die sinds eind oktober 2017 in Brussel verblijft. Als hij naar Spanje terugkeert, wordt hij meteen aangehouden in het kader van een onderzoek wegens rebellie, opruiing en geldverduistering.

Puigdemont keert dinsdagavond naar Brussel terug, waar hij woensdag de voorzitter van het Catalaanse parlement, Roger Torrent, zal ontmoeten. Die is ook voor de onafhankelijkheid van Catalonië.