Ambtenaar van de gemeente Molenbeek overvallen toen hij tienduizenden euro’s naar de bank bracht

Brussel - Een man die zijn gezicht achter een sjaal verstopt had en gewapend was met een mes heeft dinsdagmiddag een overval gepleegd op een ambtenaar van de gemeente Molenbeek. De dader ging er van door met het cash geld dat het personeelslid naar de bank bracht. Volgens La Dernière Heure gaat het om zo’n 70.000 euro maar dat kan het parket niet bevestigen.

De meeste mensen betalen elektronisch en dat wordt ook zo veel mogelijk gestimuleerd wanneer burgers moeten betalen voor een nieuw paspoort of voor andere administratieve zaken. Toch zijn er nog altijd veel inwoners die cash betalen, klinkt het op het gemeentehuis van de Brusselse gemeente Molenbeek.

Op geregelde tijdstippen brengt een ambtenaar het cash geld naar de bank. Dat is al jaren zo. Maar dinsdagmiddag liep het mis. Een onbekende man, met een sjaal voor het gezicht en gewapend met een mes, bedreigde de ambtenaar en ging er met het geld vandoor.

Woordvoerder Denis Goeman van het parket van Brussel bevestigt de overval maar kan nog weinig details geven omdat het onderzoek volop loopt.

Er werd onmiddellijk een grote zoekactie opgezet, maar voorlopig zonder resultaat.

Over hoeveel geld het precies gaat, is nog niet duidelijk. Volgens de Franstalige krant La Dernière Heure gaat het om 70.000 euro. Dat dat is nog niet bevestigd.

Het gerecht houdt er rekening mee dat de dader of daders, het is nog niet duidelijk of er ook een of meerdere medeplichtigen waren, vooraf op verkenning kwamen of getipt werden. Anders konden ze niet weten dat de ambtenaar precies op dat moment naar de bank ging met cash geld.