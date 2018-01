Fietser (74) die werd aangereden door vrachtwagen, is overleden

Wevelgem - De 74-jarige fietser die maandagmiddag in het West-Vlaamse Wevelgem werd aangereden door een vrachtwagen, is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen.

Het ongeval gebeurde maandag omstreeks 15.15 uur op het rondpunt aan de snelweg, ter hoogte van de Kortrijkstraat. De vrachtwagen reed op het rondpunt en wilde de snelweg opdraaien. De fietser reed ook op het rondpunt. Bij het afdraaien werd hij gegrepen door de vrachtwagen.

De fiets werd enkele meter meegesleurd en was helemaal geplooid. De man zelf was in kritieke toestand. De hulpdiensten startten meteen met de reanimatie. Die nam meer dan een half uur in beslag. Na drie kwartier werd de 74-jarige Wevelgemnaar uiteindelijk onder politiebegeleiding afgevoerd naar het AZ Groeninge in Kortrijk. Daar is hij dinsdag overleden aan zijn verwondingen.

De verkeersdeskundige van het parket van Kortrijk kwam tot de vaststelling dat de vrachtwagenchauffeur de fietser moest gezien hebben.