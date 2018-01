Eenentwintigste Oscar-nominatie voor Meryl Streep

Brussel - De Amerikaanse actrice Meryl Streep heeft haar 21ste Oscarnominatie beet, die voor de beste vrouwelijk actrice voor haar rol in “The Post”. Ze behoudt zo met een grote voorsprong het record van het meeste nominaties voor één persoon. Jack Nicholson en en Katharine Hepburn volgen vanop een afstand met 12 nominaties.

Streep kon tot nu toe drie van haar nominatiesverzilveren: die van beste vrouwelijke bijrol voor “Kramer vs. Kramer” (1980), en die van beste actrice voor “Sophie’s choice” (1983) en “The Iron Lady” (2012). Katharine Hepburn kon vier keer een nominatie voor beste actrice verzilveren.

“The Post” van Steven Spielberg, met onder meer Streep en Tom Hanks in de hoofdrollen, is slecht twee keer genomineerd voor de Oscars (beste film en beste actrice) en behoort dus niet tot de grote kanshebbers.

De film vertelt het verhaal van de publicatie van de Pentagon Papers in 1971. Streep en Hanks spelen de hoofdredacteur en redacteur van de krant “The Washington Post”, die moeten beslissen of ze de documenten die bewijzen dat het Pentagon de Amerikaanse bevolking systematisch voorloog over de impact van de oorlog in Vietnam, naar buiten brengen nadat de regering aan de New York Times verboden had om de documenten van Daniel Ellsberg te publiceren.

Beste cinematografie

Rachel Morrison is dan weer de eerste vrouw ooit die genomineerd is voor een Oscar in de categorie beste cinematografie, voor de film “Mudbound”. Ze neemt het in de categorie op tegen Roger A. Deakins (”Blade Runner 2049”), Bruno Delbonnel (”Darkest Hour”), de Zwitsers-Nederlandse Hoyte van Hoytema (”Dunkirk”) en Dan Laustsen (”The Shape of Water”).

“Mudbound” van de (vrouwelijke) regisseur Dee Rees vertelt het verhaal van twee mannen die na de Tweede Wereldoorlog terugkeren naar Mississippi, waar ze tijdens de moeilijke aanpassing aan het leven na de oorlog, te maken krijgen met racisme. De film sleepte ook nominaties voor beste originele song, beste aangepast script en beste vrouwelijke bijrol (Mary J. Blige) in de wacht.

Morrison werd ook al genomineerd voor onder meer de Critics’ Choice Movie Award, de American Society of Cinematographers Awards en de New York Film Critics Circle Awards. Die laatste nominatie kon ze ook verzilveren

In de categorie van beste regisseur werd Greta Gerwich de vijfde genomineerde vrouw ooit. Enkel Kathryn Bigalow kon die nominatie ook verzilveren voor haar film “The Hurt Locker”.

Gerwichs film “Lady Bird”, een ‘coming of age’-film over een zeventienjarig meisje in Sacramento, sleepte vijf nominaties in de wacht: die voor beste film, beste regisseur, beste actrice (Saoirse Ronan), beste vrouwelijk bijrol (Laurie Metcalf) en beste originele script. De film wordt beschouwd als een eerbetoon aan de relatie tussen moeders en dochters, en past zo binnen de extra aandacht voor de empowerment van vrouwen in Hollywood, na de vele onthullingen rond seksueel misbruik en seksisme in de filmsector.

Tijdens de Golden Globes eerder deze maand werd nog de “Time’s Up” gelanceerd, dat slachtoffers van seksueel geweld financieel wil steunen. De SAG-awards werden vorige week dan weer bijna uitsluitend door vrouwen gepresenteerd, als eerbetoon voor Time’s Up en de #MeToo-beweging.