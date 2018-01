Tankwagen gevuld met varkensvoer vat vuur nabij Aalter, weg in beide richtingen onderbroken

Aalter - Op de Tieltstesteenweg, vlak aan het op- en afrittencomplex in Aalter, heeft een vrachtwagen dinsdagmiddag vuur gevat. De tankwagen was gevuld met varkensvoer. De weg is al een hele tijd onderbroken in beide richtingen en zorgt voor vertragingen.

De chauffeur werd door andere chauffeurs aangemaand om te stoppen, want zelf had hij nog niks door. “Plots deed iemand teken dat ik moest stoppen en zag ik superveel rook,” vertelt hij. “Ik koppelde onmiddellijk mijn vrachtwagen los. Het meel en het graan dat ik vervoer is bijzonder droog en dus erg brandbaar. Ik maakte me dan ook zo snel mogelijk uit de voeten. Ik vrees dat de tankwagen rijp is voor de schroot.”