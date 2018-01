Twee doden en zeven gewonden bij schietpartij in High School in Kentucky

Bij een schietpartij in een middelbare school in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Kentucky zijn dinsdagochtend (plaatselijke tijd) twee doden, allebei tieners, en 19 gewonden gevallen. Dat berichtten VS-media en werd in een tweet bevestigd door gouverneur Matt Bevin. De schutter, een vijftienjarige leerling van de school, is door de politie overmeesterd. Over de motieven van de schutter tast men nog in het duister. De schietpartij vond plaats aan de Marshall County High School in het dorp Benton.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us... — Matt Bevin (@MattBevin) January 23, 2018

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In totaal zouden zeven leerlingen naar het ziekenhuis gevoerd zijn. Tijdens de schietpartij tweette een leerlinge: “Bid voor de Marshall County High School, ik ben student hier en we hebben net een schutter over de vloer gekregen, verschillende studenten gewond, bid voor ons.”

Nog volgens lokale media opende de schutter het vuur in de refter of een andere gedeelde ruimte waar veel leerlingen bij elkaar komen.

Of de dader daar school loopt, is niet geweten. Ook is het gissen naar de motieven. De school verkeert nog steeds in lockdown.