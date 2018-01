“Deense uitvinder martelde en misbruikte journaliste Kim Wall voor moord in onderzeeër”

De Deense uitvinder Peter Madsen mishandelde en misbruikte de Zweedse journaliste Kim Wall voordat hij haar om het leven bracht in zijn duikboot. Dat blijkt uit de volledige aanklacht tegen de excentriekeling, die dinsdag gepubliceerd werd.

De openbaar aanklager gaf vorige week al aan dat de moord op voorhand was gepland en voorbereiddoor de veertiger. Uit de volledige aanklacht komt nu een gruwelijk verhaal naar voren. Madsen zou onder meer een zaag, een mes en een puntige schroevendraaier mee aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot hebben genomen om Wall te martelen.

Madsen bond het hoofd, de armen en de benen van de 30-jarige Zweedse vast. Vervolgens sloeg hij haar en stak hij op haar in, meldt het ANP. De man zou Wall ook seksueel hebben misbruikt. Vervolgens vermoordde hij zijn gast.

Wall ging op 10 augustus in Kopenhagen aan boord van de UC3 Nautillus. Voor haar werk zou ze een tocht maken in de duikboot van Madsen. Ze keerde echter nooit meer terug. Later die maand en begin oktober vond de politie haar torso, hoofd en benen in zakken in het water. De armen van het slachtoffer zijn nog steeds vermist.

Volgens de Zweedse krant Aftonbladet gebruikte Madsen ijzeren pijpen om de lichaamsdelen te laten zinken.

Levenslang

Madsen gaf al verschillende verklaringen over de dood van Wall. Hij ontkent haar te hebben vermoord, maar stelt dat de dood een ongeluk was.

De aanklager eist een levenslange gevangenisstraf. Het proces begint op 8 maart.