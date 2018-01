AA Gent voert omstreden Buffalo Beat al na één dag af door supportersprotest

AA Gent wil innoveren. En dus liet het muzikante Isolde Lasoen een Buffalo Beat ontwikkelen. Die had zondag moeten weerklinken wanneer Club Brugge op bezoek komt. Probleempje: de Gentse fans zijn niet echt overtuigd van hun eigen beat. Na vele klachten van de supporters besliste AA Gent om het idee al af te voeren.

AA Gent heeft Buffalo Beats dus al snel afgevoerd, na de vele negatieve reacties van de supporters. Gent liet vandaag weten op de clubwebsite dat ze het plan niet zullen doorzetten:

“Beste supporters,

We merken dat er heel wat vragen en bezorgdheden zijn over de ‘Buffalo Beat’. We willen graag benadrukken dat die video vooral bedoeld was voor de supporters op de familietribune in de Ghelamco Arena. Dit hebben we niet helemaal duidelijk gecommuniceerd. Het is ontstaan vanuit een idee van een aantal supporters van de Gentse sfeergroepen om - samen met onze partners, - de families en kinderen op een leuke manier de topper tegen Club Brugge te laten beleven.

Onze bedoeling was nooit om jullie iets op te dringen. Dit ritme was één van de vele initiatieven van onze supporters om zondag voor nóg meer ambiance te zorgen dan er nu al is. Zo zou trommelaar Gaetan 15 extra trommelaars meenemen. Jullie hebben gelijk als jullie zeggen dat jullie daar geen handleiding voor nodig hebben. Ook was het moment niet goed gekozen: in aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen Antwerp en de thuismatch tegen Club Brugge, één van de matchen van het jaar, zo niet dé match. Een wedstrijd waar sowieso altijd al sfeer is! Daarom stoppen we dit idee maar beter terug in de kast...

We willen samen en eensgezind naar de wedstrijd van zondag toeleven. We zullen Club Brugge zoals altijd een warm welkom geven en we rekenen op jullie allemaal om onze ploeg naar de overwinning te schreeuwen. We weten dat jullie daar geen hulp bij nodig hebben.”

“Geen nieuw supporterslied”

De Gentse supporters ventileerden gisteren ruimschoots hun ongenoegen via Facebook, met resultaat dus (zie hieronder).