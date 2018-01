Jeff Sessions ondervraagd door FBI in onderzoek naar Russische inmenging

De Amerikaanse procureur-generaal Jeff Sessions is ondervraagd door de FBI in kader van het onderzoek naar de vermeende Russische inmenging tijdens de verkiezingscampagnes. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie heeft dat bevestigd.

Robert Mueller, voormalig FBI-directeur, leidt het onderzoek naar de veronderstelde heimelijke verstandhouding tussen het kabinet van de Amerikaanse president Donald Trump en Rusland tijdens de verkiezingen van 2016. Zijn team zou Jeff Sessions vorige week enkele uren ondervraagd hebben.

Eerste keer

Mueller kijkt trouwens niet alleen naar de mogelijke inmenging van Rusland, maar onderzoekt ook of de president het recht had het onderzoek te belemmeren door zich te bemoeien met het onderzoek. Een functionaris van het Witte Huis reageerde aan nieuwswebsite CNBC: “We zijn coöperatief, ondersteunen het proces en willen dat de speciale raad afmaakt met wat ze begonnen zijn, maar we geven geen commentaar op individuele interviews.”

Het zou de allereerste keer is dat een lid van het kabinet van president Trump wordt ondervraagd.