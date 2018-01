Thomas Vermaelen ziet concurrent vertrekken bij FC Barcelona

FC Barcelona neemt woensdagvoormiddag na 7,5 seizoenen afscheid van verdediger Javier Mascherano, zo maakte de Spaanse competitieleider dinsdag bekend. De 33-jarige Argentijnse international werd in de zomer van 2010 door de Blaugrana overgenomen van Liverpool. Met de Catalanen won hij achttien prijzen en kwam hij tot 334 officiële wedstrijden, slechts drie buitenlandse spelers deden beter: zijn landgenoot Lionel Messi, de Nederlander Phillip Cocu en de Braziliaan Dani Alves.

Mascherano werkte bij Barcelona onder vijf trainers: Pep Guardiola, Tito Vilanova, Tata Martino, Luis Enrique en Ernesto Valverde. Volgens Spaanse media zet hij eerstdaags zijn handtekening onder een contract bij een Chinese club. In de nadagen van zijn carrière wil hij nog één financiële slag slaan. Met de Colombiaan Yerry Mina trok Barça reeds een vervanger aan.

Aanvankelijk werd Mascherano als verdedigende middenvelder en regulator uitgespeeld en kwam hij enkel als depanneur achterin terecht. Naarmate de jaren vorderden werd hij steeds meer als verdediger beschouwd en sinds de zomer van 2014 kreeg hij er een concurrentie van Thomas Vermaelen, die echter moeite had om zich door te zetten in de Catalaanse hoofdplaats. Dit seizoen moest de Rode Duivel dan ook tot eind oktober wachten op een blessure van Mascherano om zijn eerste speelminuten te pakken.

Vermaelen deed het uitstekend en bleef in de basis - ondanks de terugkeer van Samuel Umtiti. Een blessure afgelopen weekend besliste er anders over. In de competitiewedstrijd tegen Betis blesseerde onze landgenoot zich aan de hamstrings, waardoor hij een tweetal weken out is en Umtiti opnieuw zijn kans krijgt. Voor de Rode Duivels is het hopen op een goede terugronde voor de blessuregevoelige verdediger, want achterin bij de nationale ploeg is de spoeling dun en zijn de vervangers niet van hetzelfde niveau.