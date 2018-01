50 jaar geleden werd de USS Pueblo gekaapt: hoe een gammele Amerikaanse schuit net geen kernoorlog met Noord-Korea ontketende

De USS Pueblo vaarde op 23 januari 1968 voor de kust van het Koreaanse schiereiland. Hun missie was saai en doordeweeks, het schip was gammel en oud. Hoewel het spionageschip in internationale wateren dobberde, werd het beschoten, geënterd en gekaapt door de Noord-Koreaanse marine. Vandaag ligt de USS Pueblo in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Daar doet het schip dienst als drijvende propaganda en als toeristische attractie. Meerdere scenario’s lagen toen op tafel om deze impasse op te lossen. Gaande van een diplomatische resolutie tot operatie “Freedom Drop”: de “nucleaire optie”.

Het wapenschild van de Pueblo. Foto: US Navy.

Spionage klinkt doorgaans spannend, gevaarlijk en sexy. De missie van de Pueblo was dat niet. Geen James Bond-toestanden, maar wel een gammel schipje op een uiterst ruige zee. De bemanning was veelal zeeziek en verveelde zich stierlijk. Bovendien was het bar koud, hun voornaamste taak was het ijsvrij houden van de instrumenten én twaalf mijl van de Noord-Koreaans kust wegblijven, veilig in internationale wateren.

Niet bepaald een drijvende tank

De USS Pueblo was van het type AGER-2, een klein onderzoeksschip. Later werd het omgevormd tot spionageschip. Hun missie was het onderscheppen van Sovjet-communicatie en om alle marine-activiteit te observeren in de Straat van Tsushima, in de Japanse Zee. Ook in hun takenpakket: Noord-Korea in de gaten te houden.

“Het risico van deze missie is minimaal, gezien het in internationale wateren plaatsvindt”, staat te lezen in een vrijgegeven NSA-document. “De Noord-Koreanen reageren fel op Zuid-Koreaanse schepen of vissersschepen die te dicht bij (hun) kustlijn komen (...) Internationaal erkende grenzen van het luchtruim - langs de Koreaanse kust - worden doorgaans niet gehonoreerd door Noord-Korea. Er is echter geen bewijs van provocerende gedrag van Noord-Koreaanse schepen zolang buitenlandse schepen twaalf mijl van de kust blijven.”

De briefing was duidelijk: uit een straal van twaalf mijl (omgerekend zo’n 19 km) van de Noord-Koreaanse kust blijven. An sich geen probleem, want het meest inlandse ‘target’ (wat dat ‘target’ was, staat niet gespecificeerd in het NSA-document) was al “observeerbaar” in een straal van 13 mijl voor de kust.

Kapitein Bucher en zijn bemanning, nadat ze gevangen zijn genomen door de Noord-Koreanen. Foto: ISOPIX

22 - 23 januari 1968

Een dag voor de kaping werd de Pueblo gespot door Noord-Koreaanse vissers. Vanop hun nog gammelere schuiten probeerden ze een glimp op te vangen van het Amerikaanse schip, niet bepaald een alledaags zicht, exotisch zelfs. Er vonden geen vijandigheden plaats, ze zouden zelfs naar elkaar gezwaaid hebben.

“Vandaag was best wel spannend”, zei Stu Russel, de kok aan boord van de Pueblo, aan een andere opvarende. De officier glimlachte.“Wacht maar tot morgen”, antwoordde hij en Stu ging rustig slapen.

Een dag later zat de kok in zijn kombuis als een zwaarbewapende Noord-Koreaanse duikbootjager signaalvlaggen hees: “Vertraag, of we schieten.” De Pueblo antwoordde dat ze zich in internationale wateren bevonden. Niet meteen een reden tot paniek, maar alsnog stuurden ze een noodsignaal naar de Amerikaanse marinebasis bij het Japanse Kamiseya. Nog voor ze antwoord kregen doken er nog vier Noord-Koreaanse torpedojagers op. De Pueblo was omsingeld. Boven hen cirkelden twee straaljagers.

Documenten die aangetroffen werden aan boord van de Pueblo. Foto: ISOPIX

Documenten verbranden

Een enter-poging en enkele Noord-Koreaanse waarschuwingsschoten later, geeft Kapitein Lloyd Bucher het bevel om op volle snelheid koers naar open zee en Japan te zetten. Op dat moment kroop Russel uit zijn kombuis om te kijken wat er gaande is. In een flits trok een officier hem tegen de grond, schreeuwend dat de Noord-Koreanen gaan schieten.

Alle vier torpedojagers openden simultaan het vuur en peperden de Pueblo met machinegeweren. De duikbootjager, die zwaarder bewapend was, vuurde onafgebroken salvo’s van 57mm granaten naar de Pueblo. De granaten misten doel, wat de bemanning de tijd gaf om gevoelige documenten, verslagen en ander materieel te verbranden. “Hulp nodig A.S.A.P”, schreeuwde kapitein Bucher over de radio. “Deze gasten zijn niet aan het spelen, they mean business!”

Een Noord-Koreaanse gids bij de kogelgaten in de Pueblo. Foto: © Eric Lafforgue

De kajuit hing al vol rook als een granaat de voormast raakt. Schroot en brokstukken vlogen in het rond en Bucher beval de vlucht te staken, de torpedojagers waren namelijk veel sneller dan de Pueblo, weerstand bieden had weinig zin. Met de bemanning geblinddoekt en geketend werd de Pueblo zo lek als een zeef, naar de Noord-Koreaanse haven van Wonsan gesleept. De bemanningsleden waren met verstomming geslagen: hoe is dit zo snel kunnen escaleren en waarom was niemand hen te hulp geschoten?

Noord-Koreaans doodseskader

Daags na het incident maande de toenmalige Amerikaanse president Lyndon Johnson zijn Zuid-Koreaanse collega aan niets te doen dat het lot van de Pueblo bemanning in gevaar zou kunnen brengen. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, want enkele dagen voordien was een Noord-Koreaans doodseskader tot op amper 100 meter van de het ‘Blauwe Huis’, de residentie van de Zuid-Koreaanse president, gekomen. Hun missie was om de Zuid-Koreaanse president te vermoorden. Zuid-Koreaanse speciale eenheden hadden hun handen vol met een klopjacht , de situatie was ronduit explosief.

Intussentijd werd het Amerikaanse leger in gereedheid gebracht om de crew van de Pueblo te bevrijden. Zo werden er twaalf scenario’s voorgesteld, gaande van een team infiltranten tot de ‘nucleaire optie’. President Johnson koos uiteindelijk voor militair spierballengerol en beval een armada van 23 oorlogsschepen en drie vliegdekschepen, met honderden gevechtsvliegtuigen aan boord, koers te zetten naar het Koreaanse schiereiland. Intern rommelde het echter. In een geheime memo aan de president waarschuwde de legertop dat “zodra de VS de vijandigheden retourneert, het lot van de bemanning bezegeld is”. Nog volgens de memo zou een militair optreden “de Chinezen en Sovjets” in het conflict betrekken, wat de kans op escalatie ernstig zou vergroten.

De schuur

Intussentijd werden de bemanningsleden per trein naar Pyongyang gevoerd. In het station werden de Amerikanen beschimpt en bespuwd. “Je kon de haat gewoon voelen”, vertelde Russel aan CNN. Hij begreep naar eigen zeggen niet waar die blinde woede vandaan kwam. Het was pas jaren later dat hij weet kreeg van de rol die de Amerikanen gespeeld hadden in de Koreaanse oorlog. “We hebben Noord-Korea tot gort gebombardeerd. Ruim één derde van hun bevolking hebben wij vermoord. Quasi alle Noord-Koreaanse families daar hadden toen één of meerdere familieleden verloren vanwege Amerikaanse bommen.”

Foto: ISOPIX

Na een ellenlange walk of shame, kwamen ze toe bij een gebouwtje dat Russel en de rest van de crew ‘de schuur’ noemden. Het was er koud en vies, het ontbrak er aan stromend water. Ze werden slecht behandeld, de kapitein werd gefolterd. Zo werd hij meermaals voor een nep vuurpeloton gebracht. Opnieuw en opnieuw tot hij zou toegeven dat ze de Noord-Koreaanse territoriale wateren geschonden hadden. De kapitein weigerde. De folteringen en mishandelingen werden alsmaar erger. Ze werden uit hun slaap gehouden, geslagen en hun cellen werden moedwillig tot onder het vriespunt gebracht.

Bijna eigen doodvonnis getekend

De bemanning van de Pueblo bleef strijdvaardig en baldadig. Zodanig zelfs dat ze enkele malen bijna hun eigen lot bezegelden. Zo hadden ze ontdekt dat de Noord-Koreanen niet begrepen dat de middelvinger een obsceen gebaar is. Dus staken de mannen die te pas en te onpas naar hun cipiers en ook op propagandafoto’s en -video’s staan ze met hun middenvinger omhoog. Overigens ‘kapituleerde’ de kapitein en stemde hij in een ‘bekentenis’ neer te pennen. Daarin schreef hij ‘We paean the DPRK’. Fonetisch leest dat als ‘pee on’, ruw vertaald: ‘We pissen op Noord-Korea’.

Foto: Photo News

De Noord-Koreanen wouden hun gijzelaars in geen geval doden. Het was hen vooral om de propaganda te doen, ze hadden een schip van ‘imperialistische Amerikaanse honden’ gekaapt en ze eisten excuses. Het was voor de VS dan ook een uiterst gênante zaak, het was van de Amerikaanse Burgeroorlog geleden, dat een amerikaanse militair schip gekaapt was. Ruim elf maanden later bleek president Johnson bereid dat te doen.

Moeizame onderhandelingen

De onderhandelingen voor de vrijlating van de Pueblo en haar bemanning vonden plaats in de DMZ (demilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea). Uit intussen vrijgegeven memo’s blijkt dat die onderhandelingen “traag, maar professioneel” verliepen. Op een bepaald moment sleepten ze zo lang aan dat de admiraal Ulysses Sharp, de toenmalige commandant van de Amerikaanse zeemacht, een plan het ‘Freedom Drop’-plan op tafel legde. Dat was één hertekening van de twaalf scenario’s, naar voren gebracht aan het begin van het debacle. ‘Freedom Drop’ was niet bepaald een subtiel plan. Zo stond beschreven hoe Amerikaanse bommenwerpers en grondtroepen de Noord-Koreanen op strategische plaatsen zouden aanvallen met nucleaire munitie en hoe kernkoppen van om en bij de 70 kiloton in gereedheid zouden worden gebracht. Om dit in perspectief te stellen: 70 kiloton is het equivalent van ruim drie ‘Fat Man’s’ (het type bom dat op Nagasaki gedropt werd) en ruim vijf ‘Little Boys’ (de bom die op Hiroshima viel).

‘Freedom Drop’ werd snel van tafel geveegd nadat bleek uit CIA-rapporten dat Pyongyang niet bereid en niet in staat was nog een oorlog te starten. Al groeide de zenuwachtigheid. Zowel de Amerikaanse legertop als de Zuid-Koreanen raakten de immobiliteit beu. Zodanig dat ze op eigen houtje handelden.

Zo draaide een Zuid-Koreaanse contraspionage-missie in juni 1968 uit op een totaal fiasco. De Noord-Koreanen brachten het Zuid-Koreaanse verkenningsschip tot zinken en reageerden woedend. In een memo aan Washington waarschuwde de commandant dat het incident mogelijk de Pueblo-onderhandelingen onmogelijk zou maken. De mislukte Zuid-Koreaanse missie was volgens hem “voer voor de communistische propaganda die de DPRK broodnodig heeft om de Amerikanen en de Zuid-Koreanen af te schilderen als agressors”.

Foto: © Eric Lafforgue

Onderhandelingen muurvast

De memo bleek correct en begin september 1968 zaten de onderhandelaars in een totale impasse. Tijdens een Noord-Koreaanse persconferentie riep kapitein Bucher de Amerikaanse overheid op “iets te doen om het leven van deze jonge mannen” te redden. Kort daarna stemde president Johnson in om officiële excuses aan te bieden. Hij had geen enkel andere keuze meer.

Opvallend was dat het document met de officiële excuses voor het schenden van de Noord-Koreaanse territoriale wateren gericht was aan de “Overheid van de Democratische volksrepubliek van Noord-Korea”. Iets wat de Amerikanen nooit eerder gedaan hadden. Ze erkenden Pyongyang niet als soevereine staat. Het document, ondertekend door Majoor-Generaal Woodward, erkende dat de Pueblo “op illegale wijze de territoriale wateren van Noord-Korea was binnengedrongen en dat het schip daar was voor spionageactiviteiten naar Noord-Koreaanse staats- en militaire geheimen.”

“Ik doe dit enkel om die mannen te redden”

Op 23 december 1968 tekent Woodward het document. In een korte mededeling zegt hij het enkel te doen om de bemanning te redden. In Noord-Korea werd de bemanning gewassen en kregen ze nieuwe kleren. Omstreeks de middag liepen ze over de “bridge of no return”, elf maanden nadat de Pueblo gekaapt werd.

Intussen maakt de Pueblo nog steeds officieel deel uit de van Amerikaanse Marine, het schip werd nooit geschrapt uit de actieve vloot. Dobberen doet het nog steeds, maar dan wel als Noord-Koreaanse trofee en propaganda-instrument.

“Elke nitwit kon toen zien hoe de situatie had kunnen escaleren”, vertelde Russel nog. “We stonden echt op de rand van een tweede Koreaanse oorlog. “Ze hadden ons daar veel sneller weg kunnen halen”. Achteraf hekelde een vernietigend rapport van het congres dat de “afwezige of uiterst luie respons van de legertop” de reddingsoperatie uiterst bemoeilijkt heeft. “De marine had helemaal geen noodplannen om de veiligheid van de Pueblo te garanderen of om een redding op te zetten in geval van nood”, aldus het rapport. Het Pueblo-incident was tijdens de Koude Oorlog ook één van velen, maar sinds Noord-Korea een kernmacht is geworden, is het gissen wat de uitkomst vandaag zou zijn. Mogelijk zou een tweede ‘Pueblo’ genoeg zijn om de lont in het kruidvat te steken.