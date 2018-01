‘Emiline’ perste slachtoffer af na webcamseks. “Trek nooit je kleren uit voor iemand die je enkel via internet kent”

Gistel - Een zekere ‘Emiline Verfaillie’ uit Gistel probeerde onlangs mensen af te persen nadat de jongedame achter dit valse Facebookprofiel haar slachtoffer uit de kleren praatte. Wat kun je doen om deze ‘sextortion’ te voorkomen? En wat moet je doen als het al te laat is?

Recentelijk dook er een profiel op Facebook op van Emiline Verfaillie uit Gistel. Volgens de politie Kouter is het een vals profiel dat werd aangemaakt voor ‘sextortion’. “Deze jongedame bestaat niet echt. Een onbekende persoon gebruikt dit vals profiel om via Facebook vriendschapsverzoeken te versturen, voornamelijk naar mannelijke jongeren of jongemannen”, klinkt het.

“Eenmaal het vriendschapsverzoek aanvaard is, wordt het potentieel slachtoffer via chat gecontacteerd met de vraag om over te gaan naar videochat. Tijdens de videochat kleedt de jongedame zich uit en stelt zij voor om tot webcamseks over te gaan. Hierbij wordt alles gefilmd door de verdachte, waarna het slachtoffer gechanteerd wordt”, vervolgt de politie. “Er wordt gedreigd met het publiceren van het filmpje op de tijdslijn op Facebook of op Youtube. Om dit te vermijden, moet het slachtoffer bitcoins betalen.”

Verdwenen

Volgens de politie is er al zeker één slachtoffer van ‘Emiline’. Op Facebook getuigen ook nog andere Gistelnaars dat ze vriendschapsverzoeken kregen van ‘Emiline Verfaillie’. Bart B. chatte zelfs met haar. “Ze begon met gewone vragen te stellen. Ze was van van Gistel en werkte in een bakkerij. Daarna volgden seks-getinte vragen en heb ik haar direct geblokkeerd.” Verschillende mensen rapporteerden het profiel aan Facebook. Maandagavond was Emiline Verfaillie niet meer terug te vinden.

Tips

Wat moet je doen om een dergelijke situatie te voorkomen? Child Focus geeft een aantal tips over deze specifieke vorm van afpersing.

Voorkomen

Controleer als je een vriendschapsverzoek ontvangt, of je diegene ook echt kent: kijk of degene hetzelfde e-mailadres heeft als de persoon in kwestie. Kijk ook kritisch naar welke vrienden de persoon heeft. Als het bijvoorbeeld enkel jonge meisjes zijn, kun je daarbij vragen stellen. Je zou ook een bepaalde vraag kunnen stellen om te controleren of je degene kent.

Mocht je in contact komen met iemand die je niet kent, blijf ook dan zeker je gezond verstand gebruiken, valt er op de website te lezen. “Pas gewoon goed op wie je accepteert. En trek dus niet zomaar je kleren uit voor iemand die je enkel via internet kent.” Je kunt het best je instellingen zo aanpassen dat enkel personen die jij hebt toegevoegd berichten kunnen sturen.

Als je het dan toch doet

Mocht je toch je kleren uittrekken voor de webcam, zorg er dan voor dat je degene aan de andere kant voor de volle 100 procent vertrouwt en maak glasheldere afspraken. Zorg er ook voor dat je niet herkenbaar in beeld komt: verzeker je ervan dat je gezicht niet te zien is.

“Voor de ander is het zeer gemakkelijk om gesprekken, webcambeelden of naaktfoto’s op te nemen, bij te houden en te verspreiden zonder je toestemming”, waarschuwt Child Focus. “Bovendien is het bijna onbegonnen werk om na te gaan waar je foto/videobeelden zijn verspreid. Stuur dus niet zomaar naar iemand foto’s zonder dat je die persoon echt kent. Hetzelfde geldt voor webcamseks.”

Bewaar ook altijd je chatgesprekken, de beelden, de url’s en maak screenshots. “Zo heb je bewijzen indien nodig.”

Wat te doen als je gechanteerd wordt?

Is het uit de hand gelopen en word je gechanteerd, ga dan nooit in op de bedreigingen. “Als je geld overmaakt dan kan hij/zij het alsnog verder verspreiden. Betaal dus nooit!” Blokkeer de persoon en verwijder hem/haar uit je contactenlijst. Op die manier voorkom je dat je nog berichten ontvangt van hem/haar.

Child Focus raadt verder aan iemand anders, een volwassene, in vertrouwen te nemen. Je kunt het beste je verhaal delen met je ouders, maar als je dat lastig vindt, kies dan bijvoorbeeld een oom of tante, de vertrouwenspersoon op school, je mentor of contacteer Child Focus zelf.

Stel ook een Google Alertin op je eigen naam. Je ontvangt dan een berichtje wanneer jouw naam op een website verschijnt.

Ga ook zeker naar de politie in je woonplaats om een klacht neer te leggen. Ook de politie raadt aan bewijsmateriaal te verzamelen.