Ambtenaar Dienst Vreemdelingenzaken betrokken bij internationale cocaïnesmokkel

De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft een internationale criminele organisatie opgerold die cocaïne invoerde in België. Eén van de leden was een ambtenaar van de Dienst Vreemdelingenzaken, zo meldt het Brusselse parket. In totaal werden vorige week 20 verdachten gearresteerd, van wie er 9 onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. In de loop van het onderzoek kon de politie ook een zending cocaïne van 682 kilo onderscheppen.

De afdeling Verdovende Middelen van de federale gerechtelijke politie van Brussel voerde al sinds februari 2016 een onderzoek naar de criminele organisatie, waarvan naast een ambtenaar van de DVZ ook verschillende andere verdachten uit diverse Brusselse gemeenten deel uitmaakten. De internationale organisatie hield zich voornamelijk bezig met de import van cocaïne vanuit Zuid-Amerika, verstoken in containers met Antwerpen als eindbestemming.

Honderdtal speurders

In mei 2017 kon, in samenwerking met de Franse doaune, al één verdachte opgepakt worden. Toen werd ook 1 kilo heroïne in beslag genomen. Enkele maanden later, in september, liepen twee andere verdachten tegen de lamp en kon, opnieuw in samenwerking met de Franse douane, 1 kilo cocaïne onderschept worden. In november 2017 ten slotte, slaagden de FGP Brussel en de FGP Antwerpen erin om ongeveer 692 kilo cocaïne te onderscheppen.

Vorige week vonden dan, op drie dagen tijd, 43 huiszoekingen plaats. De politie zette daarvoor een honderdtal speurders in, voornamelijk uit Brussel maar ook uit Antwerpen en Charleroi. Die arresteerden een twintigtal verdachten, van wie er 9 onder aanhoudingsbevel werden geplaatst.

De politie nam ook ongeveer 9 kilo cocaïne, 19 kilo marihuana, 110.000 euro cash, materiaal voor het opbouwen van een cannabisplantage, en 5 voertuigen in beslag.

“Het merendeel van de verdachten is afkomstig uit de gemeenten die opgenomen zijn in het Kanaalplan”, aldus het Brusselse parket. “Deze interventie kadert dan ook volledig in de prioriteiten van de minister van Binnenlandse Zaken, én in de corebusiness van de FGP Brussel.”