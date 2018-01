Voorzitter Iraanse commissie Buitenlands Beleid ontwijkend over doodvonnis Djalali

Brussel - Kamerlid Dirk Van der Maelen (sp.a) heeft dinsdag Alaeddin Boroujerdi, de voorzitter van de Iraanse commissie voor Nationale Veiligheid en Buitenlands Beleid van het Iraanse parlement, aangesproken over de doodstraf van de Iraanse VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali. “Het antwoord was ontwijkend”, laat Van der Maelen weten.

Boroujerdi is dinsdag op bezoek bij het Europees Parlement voor een uitwisseling van visies. Daar werd over de situatie in de Iraanse regio’s gesproken. Dirk Van der Maelen maakte van de gelegenheid gebruik om de situatie rond wetenschapper Ahmadreza Djalali aan te kaarten en te benadrukken dat zijn vraag om het proces ende doodstraf van Djalali te herzien, gesteund wordt door de 150 Kamerleden van oppositie en meerderheid.

“Voor ons is het duidelijk. Wij in België geloven niet dat een mens de doodstraf verdient. Het minste wat wij verwachten is dat die doodstraf niet uitgevoerd wordt, maar eigenlijk moet het proces ook herzien worden”, zegt Van der Maelen.

Boroujerdi antwoordde ontwijkend op de vraag van de sp.a’er en herhaalde dat Djalali bekentenissen heeft afgelegd. Die zouden echter onder psychologische foltering zijn afgelegd.

“Hij heeft gezegd dat de beslissing in handen van justitie ligt en dat de advocaat van Djalali beroep moet aantekenen. Dan zal justitie hierover beslissen”, aldus nog Van der Maelen.