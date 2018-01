Duitsers vermist sinds WO2 hebben nog tot 2023 om zich te melden

Duitsland heeft beslist om in het jaar 2023 alle zoektochten naar de 1,2 miljoen vermisten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, stop te zetten. Dat heeft het Duitse Rode Kruis dinsdag meegedeeld. Het RK en het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken vinden het, 78 jaar na de ondergang van het Derde Rijk, niet meer nuttig om nog vermisten op te sporen.

Volgens het Rode Kruis werden in 2016 nog steeds 9.000 vragen naar info over vermisten ingediend. In 40 procent van die gevallen kon die vraag gunstig beantwoord worden. Voor haar speurwerk kan de ngo terugvallen op het vele Duitse archiefmateriaal dat de oorlog heeft doorstaan plus de overgeërfde archieven van de Sovjet-Unie en de DDR.

De onderzoeksdienst van het Duitse Rode Kruis werd kort na de oorlog opgericht. In het begin moest de dienst zich ontfermen over de zoektocht naar ruim twintig miljoen mensen - dode of gevangengenomen militairen, maar ook gevluchte burgers.