Tien moslima’s over de hoofddoek, het meest besproken kledingstuk van de voorbije jaren. “Denk je nu echt dat we neerkijken op jou omdat je geen hoofddoek draagt? Iedereen doet toch wat hij wil?"

De moslimjeugd van tegenwoordig. Uit onze enquête over de islam blijkt dat 37,5 procent van de jonge moslima’s een hoofddoek draagt. Wie zijn ze, de jonge generatie moslima’s die bewust kiezen voor een hoofddoek of voor net geen hoofddoek? Tien moslima’s praten open over het meest besproken kledingstuk van de afgelopen jaren. Meisjes van allerlei pluimage. “Denk je nu echt dat we neerkijken op jou omdat je geen hoofddoek draagt? Iedereen doet toch wat hij wil? En nee, onder onze hoofddoek zit geen bom verstopt.”