Kompany eindelijk weer wedstrijdfit bij Manchester City: vanavond eerste speelminuten dit jaar?

Goed nieuws uit Engeland: Vincent Kompany zit voor het eerst dit jaar weer in de kern bij Manchester City. De Mancunians spelen de terugmatch in de halve finale van de Carabao Cup tegen Bristol City, met Vincent Kompany op de bank. De verdediger viel op 27 december voor de zoveelste keer uit bij Manchester City, maar is nu dus weer fit. Kevin De Bruyne staat wel in de basis, hij verlengde deze week zijn contract.