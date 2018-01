Gerecht wil verslag over geestelijke gezondheid van man die al 2 jaar dood is

Een rechtbank in het zuiden van Portugal heeft een psychiatrisch ziekenhuis officieel gevraagd, in het kader van een zaak rond een erfenis, een psychiatrische analyse van een man te maken. Klein probleem: de man in kwestie is al twee jaar dood.

“Dat heb ik in mijn 25-jarige carrière nog nooit meegemaakt”, reageerde directrice Ana Matos Pires van de psychiatrische instelling in Beja na het officiële verzoek te hebben ontvangen.

Pires heeft de rechters al laten weten, niet in staat te zijn de expertise uit te voeren.

Zo’n expertise kost in Portugal 400 euro.”Ik had ook cynisch kunnen zijn, me voor het graf van de man posteren, hem enkele vragen stellen en mijn rapport opsturen”, zei de directrice. “Maar ik wou het ministerie van Justitie die kosten besparen.”