Premier League - Crystal Palace strikt Poolse international

De Londense Premier League-club Crystal Palace heeft een akkoord bereikt met de Poolse international Jaroslaw Jach. De 22-jarige centrale verdediger komt over van de Poolse club Zaglebie Lubin, waarvoor hij 20 keer aantrad en één keer tot scoren kwam.

Jach maakte in november zijn debuut voor de Poolse nationale ploeg. Hij zal de club van Christian Benteke voor 3,5 seizoenen versterken. “Dit is een droom die uitkomt”, reageert Jach op de website van de club. “Ik hoop dat ik Crystal Palace in de Premier League kan houden en misschien zelfs grotere successen kan boeken.”

Met Jach haalt coach Roy Hodgson zijn tweede aanwinst van deze wintermercato binnen. Maandag verbond de Zweed Erdal Rakip zich tot het einde van het seizoen met de Eagles. De 21-jarige middenvelder komt op huurbasis over van Benfica Lissabon.

Palace staat na 24 speeldagen 13e in de stand, dat na een desastreus seizoensbegin waarin het zeven keer na elkaar verloor zonder één keer te scoren.