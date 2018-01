Wie is Alexis Deswaef, de kwelduivel van Jan Jambon en Theo Francken?

Hij noemt Theo Francken en Jan Jambon ­“populisten” die een beleid voeren “een rechtsstaat onwaardig”. Hij staat op de barricaden om hun ontslag te vragen, en hij liet zondagavond nog duizenden vrijwilligers een menselijke ­ketting vormen tegen de politie. Wie is advocaat Alexis Deswaef (48), geboren in Oostende, opgegroeid in Brugge en vandaag de Franstalige kwelduivel van Francken en Jambon?