Coryfee Manchester United wordt bondscoach van Engelse nationale vrouwenteam

De voormalige Engelse voetballer Phil Neville, die elf seizoenen actief was bij Manchester United en acht seizoenen bij Everton, is aangesteld als bondscoach van de Engelse nationale vrouwenploeg. De ex-international heeft een contract getekend tot het einde van het EK 2021.

Neville neemt de post over van Mo Marley, die interimcoach was sinds het ontslag van Mark Sampson in september. Die laatste werd aan de deur gezet na “onfatsoenlijk en onaanvaardbaar gedrag” jegens speelsters.

“Ik voel me vereerd dat ik de kans krijg om Engeland te leiden”, zei de 41-jarige ex-verdediger. “Er is geen grotere eer dan je land te vertegenwoordigen en het is een privilege om dat opnieuw te kunnen doen.” Neville verzamelde tijdens zijn spelersloopbaan 59 caps voor Engeland. Hij won in totaal tien trofeeën met Manchester United alvorens zijn spelerscarrière te beëindigen bij Everton. Daarna werd hij assistent bij ManU, Valencia en de Engelse -21.

De Engelse vrouwenploeg staat momenteel derde op de wereldranglijst. “Deze ploeg staat voor iets speciaals en ik geloof dat ik ze naar een hoger niveau kan tillen”, aldus Neville. Zijn eerste opdracht wordt de She Believes Cup in maart, waar Engeland met de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk de eerste, tweede en zesde op de wereldranglijst treft.