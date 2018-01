Franse middenvelder wilde vorig jaar nog bij Charleroi tekenen maar speelt nu voor Paris Saint-Germain

Middenvelder Lassana Diarra heeft een contract tot medio komend jaar ondertekend bij Paris Saint-Germain, de club van Rode Duivel Thomas Meunier.

De 32-jarige Diarra zat sinds eind december zonder club, nadat zijn contract bij Al Jazira in onderling overleg ontbonden werd. Bij de Parijzenaars wordt hij de doublure van veteraan Thiago Motta, die vaak geblesseerd aan de kant staat.

De defensieve middenvelder heeft er al een goedgevulde carrière opzitten. Na zijn doorbraak bij Le Havre (2004-2005) volgden Chelsea (2005-2007), Arsenal (2007-2008), Portsmouth (2008-2009), Real Madrid (2009-2012), Anzji Machatsjkala (2012-2013) en Lokomotiv Moskou (2013-2014). Na zijn passage bij Lokomotiv Moskou werd hij door de FIFA voor een jaar geschorst omwille van een contractueel dispuut met de club uit de Russische hoofdstad.

In januari vorig jaar kreeg hij van de rechtbank van koophandel in Charleroi zijn gelijk in de zaak rond zijn mislukte transfer van Lokomotiv Moskou naar Sporting Charleroi. De rechtbank volgde de redenering dat de verplichting tot mede-aansprakelijkheid van de Wereldvoetbalbond FIFA een inbreuk is op de vrije circulatie van Europese arbeiders. De FIFA en de Belgische voetbalbond KBVB moesten de speler een voorlopig bedrag van 60.001 euro betalen. De advocaten van Diarra lieten toen weten dat ze een schadevergoeding van 6 miljoen dollar wilden eisen via “de meeste adequate procedurele weg”. Na de afgesprongen transfer tekende ‘Lass’ in eigen land bij Olympique Marseille.