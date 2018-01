Oei, Cristiano Ronaldo houdt blauw oog over aan het scoren van zijn doelpunt

Cristiano Ronaldo heeft een serieus blauw oog en enkele hechtingen overgehouden aan het tweede doelpunt dat hij zondag scoorde tegen Deportivo La Coruna.

Foto: EPA-EFE

De Portugees scoorde zijn tweede treffer met het hoofd en kwam daarbij in onzacht in aanraking met een tegenstander. Cristiano Ronaldo hield er een pittige wonde net onder het oog aan over en was vooral bezorgd over de esthetische gevolgen van zijn blessure. Het scherm van een mobiele telefoon diende als spiegel om de opgelopen schade op te meten. De wonde diende te worden gehecht en de bijhorende bloeduitstorting zorgde ervoor dat de Portugees met een blauw oog op training verscheen.