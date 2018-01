Antwerpen - Als het van N-VA afhangt, moeten fietsers in 2024 via een nagelnieuwe fietsersbrug van rechter- naar linkeroever van de Schelde kunnen rijden. “Dit is een verkiezings­belofte”, klinkt het.

De plannen voor een fietsersbrug over de Schelde staan in het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen en zijn niet nieuw. Maar nu is de tijd rijp om het plan ook effectief uit te voeren, vinden ...