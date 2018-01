Kevin De Bruyne loodst Manchester City naar bekerfinale Carabao Cup met goal en assist

Manchester City heeft zich als eerste ploeg weten te plaatsen voor de finale van de Carabao Cup, beter bekend als de League Cup. Bij Manchester City was Kevin De Bruyne opnieuw de grote man, hij zorgde met een goal en een assist mee voor de 2-3 zege tegen tweedeklasser Bristol City. De heenmatch had City ook al gewonnen met 2-1.

Bij Manchester City zat Vincent Kompany voor het eerst dit jaar weer in de wedstrijdkern. De Rode Duivel keerde terug na de blessure die hij opliep op 27 december, maar spelen deed Kompany niet. Hij bleef 90 minuten op de bank. Ploegmaat en landgenoot Kevin De Bruyne speelde wel de volledige wedstrijd en blonk weer uit bij het ‘Shark Team’ van Pep Guardiola. De Rode Duivel bood in de 50e minuut Sergio de assist voor de 0-2 aan en legde in blessuretijd zelf de eindstand vast.

KING KEV! City naar de finale#BRCvMCYpic.twitter.com/GCXEaeclcs — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) January 23, 2018

Bernardo Silva had twee minuten voor rust de 0-1 op het bord gezet. Na de 0-2 ging Manchester City op zijn lauweren rusten...

De dominantie van Man City bekroond met een goal via @LeroySane19!#BRCvMCYpic.twitter.com/pEYXdfmCme — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) January 23, 2018

In de 94e minuut leek Bristol City nog een eervol gelijkspel uit de brand te slepen, maar dat was niet naar de zin van De Bruyne. Onze landgenoot kreeg de 2-3 aangeboden van Leroy Sané met een lage voorzet en werkte koeltjes in de linkerbenedenhoek af.

Arsenal en Chelsea strijden woensdag om een plaats in de finale. Die vindt op 25 februari plaats in het Wembley Stadium.