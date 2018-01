Uitbaatster krantenwinkel die gewapende overvallers wegjoeg met een knuppel en suikerpot mag nu alles nog eens overdoen op tv

Geraardsbergen - De overval op krantenwinkel ‘t Boeketje van eind november vorig jaar, wordt woensdag, nog eens overgedaan. Op tv, weliswaar, voor Iedereen Beroemd, het dagelijkse reportagemagazine op Eén.

LEES OOK: Overvallers krantenwinkel dachten vlot toe te slaan, maar hadden niet gerekend op Lieve en haar suikerpot

Lieve Dauw is van geen kleintje vervaard, maar toen op 26 november vorig jaar twee gewapende overvallers haar krantenwinkel binnenstapten, schrok ze wel even. “Ik heb al een en ander meegemaakt in ‘t Boeketje, waaronder twee overvallen. Ik heb ook al dieven op heterdaad betrapt. Maar een gewapende overval, dat is nog wat anders”, zegt de vrouw.

Mes en pistool

Lieve Dauw werd bedreigd met een mes en vaste klant Eddy Bouvery kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt. De uitbaatster van de krantenwinkel bleef koelbloedig en haalde een houten knuppel tevoorschijn. Daarmee begon ze te slaan op de overvaller die een mes droeg.

Suikerpot

De kerels raakten in paniek en sloegen op de vlucht, maar ze konden niet meteen de zaak uit. Klant Eddy mikte een glazen suikerpot recht tegen het achterhoofd van een van de daders.

Het voorval was voor de redactie van het reportagemagazine Iedereen Beroemd reden genoeg om een cameraploeg naar ‘t Boeketje te sturen. “Ze hebben hier ruim een uur gefilmd”, vertelt Lieve. “Ik moest acteren. De bewuste scène moest ik zelfs enkele keren overdoen. Al bij al was het een leuke ervaring, met de knuppel en de suikerpot in de hoofdrol.”

Assertiever

Lieve wordt nog elke dag herinnerd aan de overval. “Er gaat geen dag voorbij of ik moet het verhaal nog eens vertellen aan een klant”, zegt ze. “Ik heb het intussen wel verwerkt, ik ben er zelfs assertiever en sterker door geworden.”

Mattentaarten op de toog

Het reportageteam filmde overigens ook nog bij de Moerbeekse majoretten en lokale radio MIG. “Een ideale gelegenheid om onze stad te promoten”, vindt de uitbaatster van de krantenwinkel. “Ik heb de cameraploeg mattentaarten voorgeschoteld en ze hebben die met veel smaak verorberd. Tijdens de opnames heb ik de mattentaarten trouwens op de toog gezet. Hopelijk komen die in beeld.”

INFO

Iedereen beroemd, woensdag 24 januari om 19.40 uur op Eén..